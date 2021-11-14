  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

SGK'den kayıt dışına 544 milyon lira ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-ekim döneminde 926 iş yeri ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit ederek, toplam 544 milyon lira ceza uyguladı.
SGK'den kayıt dışına 544 milyon lira ceza

Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlere ağırlık veren SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

Bu kapsamda, 2021'in 10 aylık bölümünde denetim ve kontrolle görevli memurlarca Türkiye genelinde 91 bin 978 iş yeri ve 969 bin 849 çalışan denetlendi.

Denetimlerde 926 iş yerinin ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıt dışı uygulamalar için toplam 544 milyon lira ceza kesildi.

SGK, sosyal güvenlik bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetleri, kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı, risk odaklı ve çapraz denetim, teşvikler ile istihdam üzerindeki maliyetlerin azaltılması gibi uygulamalarıyla, 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, 2021 itibarıyla yüzde 31 seviyelerine kadar düşürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün ByLock'taki 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre edildi14 Kasım 2021 Pazar 12:40
  • Kültür ve Turizm Bakanlığına 41 sözleşmeli sanatçı alınacak14 Kasım 2021 Pazar 11:50
  • Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı14 Kasım 2021 Pazar 11:05
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya İyilik Günü paylaşımı14 Kasım 2021 Pazar 11:00
  • Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı14 Kasım 2021 Pazar 10:50
  • Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi14 Kasım 2021 Pazar 10:45
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Kasım 2021 Pazar 10:12
  • Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi13 Kasım 2021 Cumartesi 20:03
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2021 Cumartesi 18:12
  • Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı13 Kasım 2021 Cumartesi 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti