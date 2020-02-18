Siber zorbalığa dikkat!

Türkiye Bilişim Derneği üyesi Melih Aşıcı, sosyal medyada yaşanan linç, rencide edici ithamlar ve tacize karşı aileleri uyardı.

Hayatımızın tüm safhalarının dijitalleşmesiyle beraber özellikle çocuklar ve yetişkinler için pek çok yeni dijital tehlike ortaya çıktı. Bunların başında ise siber zorbalık dediğimiz internet üzerinden linç girişimleri, özel fotoğrafların yayınlanması ya da yalan haber üreterek kişilerin zor durumda bırakılması. Gazetemize özel önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Bilişim Derneği Genç Çalışma Grubu Genel Başkanı Melih Aşıcı, “Siber zorbalık insanların sosyal medya üzerinden uğradığı saldırılardır. Özelinizi paylaşmaktan kaçının, bilmediğiniz paylaşımları yapmayın. Siber zorbalığa alet olabilirsiniz” uyarısında bulundu.

ZORBALIK GENELLİKLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR

Aşıcı, dijitalleşen dünyada siber zorbalığın güçlü şekilde karşımıza çıktığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Siber zorbalık sosyal medya üzerinden insanların uğradığı saldırılardır. Bir insan sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapar ve bunun üzerine kötü yorumlar yapılır, fotoğrafı üzerinde oynanır ya da fikirleriyle ilgili linç kampanyası düzenlenir.”

ÇOCUKLARIN OYNADIĞI OYUNLARA, KONUŞTUĞU KİŞİLER DİKKAT

“Çocuklar, sosyal medyayı ailelerinden daha yoğun şekilde kullanıyorlar. Dijital oyunlar oynuyorlar ve oradaki insanlarla çok şey paylaşıyorlar. Yüz yüze görüşme, özelini paylaşma, sürekli iletişim halinde olma gibi. Burada çocuklar için tehlikeli bir ortam oluşuyor. O yüzden ailelerin çocukların ne yaptığını tam olarak bilmeleri gerekiyor. İyi bir eğitim vermeleri gerekiyor. İnternet hayatının normal hayattan farklı olmadığını çocuklara öğretmek gerekiyor. Bir de ne de olsa internete yaşadım kimse bunu bilemez algısının yanlış olduğunu anlamak lazım.”

ÇOCUKLAR FARKINDA OLMADAN ZORBALIK YAPABİLİYOR

“Yaşça büyük birisi bir paylaşımda bulunmuştur. Çocuklar ise farklı bir düşünceyle ona yönelik eleştiriler dile getirir. Aslında çocuklar bununla ilgili yaşanabilecek sorunları, karşılarına neyin çıkacağını bilmiyorlar. Esasında çocuklar bilmedikleri halde siber zorbalık yapabiliyorlar. Çocuğa yanlışı öğretmezseniz çocuk yanlışı sosyal medyada savunabilir. Yine ailelerin çocuklara eğitimi burada çok önemli yer tutuyor.”

FENOMEN OLACAĞIM DERKEN HATA YAPABİLİYORLAR

“Fenomen kavramının ortaya çıkması çocukları çok etkiledi. Çok takipçiye ulaşmak için çeşitli yollara başvuruyorlar. Mesela kendi fotoğraflarını paylaşıyorlar. Bu arada bu çocuklar 8-10 yaş arasında. Bu yaş gurubundaki çocukların kendini sürekli bu şekilde gösteren paylaşımlar yapmalarından kaçınmalarını sağlamalıyız. Bir çocuk bana, ‘Ailemle AVM’de hikaye paylaştım sonra tanımadığım bir adam görüşelim, tanışalım diye mesaj attı. Ben de sildim’ demişti. Yani bu şekilde siber tacizleri de görebiliyoruz.”

SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

“Olaya biraz da yetişkin gözünden bakarsak, kişiler sosyal medyada bilip bilmedikleri paylaşımları yapabiliyorlar. Yani bir paylaşım yaparken onun doğruluğunu bilmeden yaptığınızda belki karşınızdaki insanı rencide edebilirsiniz. Siber zorbalık farkında olmadan da yapılabilir. Paylaşımlarınız bir firmayı, ürünü linç kampanyası olabilir. Yani doğruluğunu bilmediğiniz paylaşımlardan kaçının. İçeriklere daima şüpheyle yaklaşın.”

ÖZELLERİNİZİ PAYLAŞMAKTAN KAÇININ

“Aileler kendilerine ait özel fotoğraflarını mümkün olduğunca herkese açık mecralarda paylaşmamalılar. Yine çocuklarının fotoğraflarını aynı şekilde paylaşmamalı. Güvenlik tarafına bakacak olursak evinizin adresini sosyal medyada belirtmeyin. Nerelere gittiğiniz, ne iş yaptığınız, kimlerle sürekli irtibatta olduğunuz bunlar gizli kalması gereken hususlar. Sosyal medyayı arkadaş çevresi üzerinden kullanmak idealdir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA