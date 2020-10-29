Sibirya'dan İstanbul'a direkt uçuşlar başladı

RUSYA'nın Sibirya bölgesinin başkenti Novosibirsk'ten İstanbul'a direkt uçuşlar başladı. 170 yolcu bugün gerçekleştirilen ilk uçuşla akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Tolmachevo Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Rus Azur Havayolları'na ait uçak saat 20.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uzun bir aradan sonra Sibirya'dan İstanbul'a yapılan direkt seferle gelen yolcular havalimanında tur operatörleri tarafından karşılandı. İlk uçuşla İstanbul'a gelen yolcular pasaport ve bagaj alım işlemlerini ardından havalimanından ayrıldı. Novosibirsk-İstanbul arasındaki seferlerin mayıs ayına kadar perşembe ve pazar olmak üzere haftada iki frekans olarak yapılacağı öğrenildi.

YOLCULAR İLK UÇUŞTAN MEMNUN

Novosibirsk'ten yapılan ilk seferle İstanbul'a gelen yolculardan Kira Lisa, "İstanbul'a ilk defa geliyorum. Türkiye'yi seviyorum ve burada zaman geçireceğim için mutluyum. Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağım birçok yer var. İlk kez gelmeme rağmen İstanbul'da olmaktan memnun olacağımı düşünüyorum" dedi. Novosibirsk'te yaşayan Kubilay Han Sungur ise eskiye göre çok daha kolay bir yolculuk geçirdiğini söyledi. Uçak için bileti zorlanmadan bulabildiğini kaydeden Sungur, "Daha önceki gelişlerimde bir günüm yolda geçiyordu. Şimdi direkt gelince 6 saat sürüyor" diye konuştu.