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"Sıcak havada koronavirüsün yaşama ihtimali az"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle ilgili mutlu eden bilgiyi açıkladı.
"Sıcak havada koronavirüsün yaşama ihtimali az"

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önemli açıklamalar yaptı.

"HAVALARIN ISINMASIYLA BULAŞMA İHTİMALİ AZALACAK"

Hava sıcaklığıyla virüsün yayılması arasındaki ilişkiye işaret eden Kara, havanın ısınmasıyla birlikte virüsün bulaşma ihtimalinin azalacağını belirtti. Koronavirüsün 500'den fazla türü olduğunu belirten Kara, "Tahminimiz ve umudumuz öyle. Koronavirüs ailesi, büyük bir aile, 500´den fazla virüs türü var ve bunların büyük kısmı güneş ışığından çok etkileniyor. Bu virüsün yapısal özelliklerine baktığımızda da açıkçası çok farklı değil, o nedenle de güneş ışığından, kuru sıcaktan etkilenmesini bekliyoruz. Ama nem ve ılık havada yaşamını devam ettirebiliyor. Nem; ama aşırı sıcakta virüs canlılığını devam ettiremiyor ve erken dönemde virüsün ölümüne neden oluyor. O bakımdan havaların ısınmasıyla bulaşma ihtimali azalacak" dedi.

"EVLER DAHA FAZLA HAVALANDIRILACAK"

Havaların ısınmasıyla insanların daha fazla dışarı çıkmaya başlayacağını ve evlerini daha fazla havalandırmaya başlayacaklarına dikkat çeken Kara, "Artı insanlar daha çok dışarı çıkmaya başlayacaklar, siz kendi evinizi düşünün, camını açacaksınız, odanız daha taze havayla olacak, daha fazla dışarıda olacaksınız. Virüsün özelliklerinin yanı sıra insanlar da yan yana geldikleri mesafeyi biraz artırdıkları için, açık havaya çıktıkları için, evlerini, iş yerlerini, ortamlarını havalandırdıkları için virüsün bulaşma şansını azaltacak" şeklinde konuştu.

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