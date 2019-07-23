  • BIST 102.646
  • Altın 260,733
  • Dolar 5,6888
  • Euro 6,3506
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi

Doğu Akdenizli kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında bahçelerinden topladıkları domatesleri, sıcak hava ve neme rağmen binbir emekle salça haline getiriyorlar.
Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi

Yöresel lezzetleri ve geleneksel yemekleri kış aylarında da mutfaklarından eksik etmek istemeyen kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında bahçelerinden topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirip salçaya dönüştürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın bahçelerde doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

"Domates salçası" için mesai harcayan kadınlar, bahçelerden topladıkları domatesleri doğradıktan sonra sulanması için bir gün bekletiyor.

Filelere konulan domatesler, kadınlar tarafından ezilerek suyu çıkarılıyor.

Kazanlarda odun ateşinde yaklaşık 5 saat boyunca kaynatılarak koyu bir kıvam haline getirilen domates suyu, tepsilere dökülerek güneşte bekletildikten sonra salçaya dönüşüyor, cam kavanozlara konularak kış mevsimi için saklanıyor.

Gelecek yıl yeniden domates yetiştirmek için domates çekirdeklerini güneşte kurutan kadınlar, domatesin arta kalan malzemelerini ise besledikleri hayvanlara veriyorlar.

Topladıkları patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin de içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev hanımları, böylelikle yazlık gıdaları bozulmadan kış aylarına da saklıyor.

"Hazır salçaları kullanmıyoruz"

Evli ve 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Kılınç, domates salçası yapımının zor ve uğraşlı bir iş olduğunu söyledi.

Domatesin ekiminden hasadına kadar tüm işlemleri kendi elleriyle yaptıklarını belirten Kılınç, şöyle devam etti:

" Fabrikalarda yapılan hazır salçaları kullanmıyoruz. Onların içerisinde neler olduğunu, katkı maddelerinin olup olmadığını bilmiyoruz. Onu için kendi elimizle yapıyoruz. Kendi bahçemizden ürettiğimiz domateslerden yaptığımız salçada katkı maddesi ve koruyucu yok. 250 kilogram domatesten 25 kijlogram civarı salça çıkıyor."

Kılınç, ihtiyaç fazlası domates salçasını kilogramı 20 liradan satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Nazmiye Bolat da domatesin yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynadıktan sonra salçaya dönüştüğünü aktardı.

Pişirme esnasında tahtadan yapılan uzun kürekle sürekli karıştırdıklarını ifade eden Bolat," Emeği çok zor. Kendi yaptığımız salçayla pişirdiğimiz yemekler daha lezzetli oluyor. Zaten yemeği lezzetli yapan salçası ve yağı. Bunlar güzel olursa yemekte güzel olur. Zeytinyağını kendimiz yapıyoruz, biber ve domates salçasını kendimiz yapıyoruz. Kısacası yediğimiz çoğu ürünü kendimiz yetiştirip tüketiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi23 Temmuz 2019 Salı 15:06
  • Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı23 Temmuz 2019 Salı 15:01
  • 'Güne aşık' tarlaları görenleri etkiliyor23 Temmuz 2019 Salı 14:46
  • 1.5 tonluk HÜDAİ alıcısını bekliyor23 Temmuz 2019 Salı 13:06
  • Fatih'te taksici yolcuya bıçakla saldırdı23 Temmuz 2019 Salı 13:03
  • Oğlunun borçlarına dayanamayan baba intihar etti23 Temmuz 2019 Salı 13:00
  • 23 Temmuz 12:30 HADİ ipucu: 2007'de ölen tenor kimdir? 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir?23 Temmuz 2019 Salı 10:35
  • Sahnede öldü şaka sandılar23 Temmuz 2019 Salı 10:15
  • 'Bunu yapanlar insan olamaz'23 Temmuz 2019 Salı 04:19
  • Arapça Tabelalar Kaldırılsın Mı?23 Temmuz 2019 Salı 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti