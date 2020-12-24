Sıcak yemek hizmeti aksamadan devam ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyenin; ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yaptığı ücretsiz sıcak yemek servis hizmetini pandemi döneminde de aralıksız sürdürdüğünü hatırlatarak, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile bu süreçte günlük gelirle geçinen ya da gelir kaybına uğrayan vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetine, pandemi sürecinde de aksatmadan devam ediyor.

SICAK SERVİS EDİLİYOR

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik yaptığı ücretsiz sıcak yemek servisi hizmetini pandemi sürecinde de aralıksız olarak sürdürüyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden Allah razı olsun. Bu zor günlerde dahi bir an olsun bizleri ekmeksiz, aşsız bırakmadı. Pandemiden önce olduğu gibi pandemi sürecinde de kesintisiz bir şekilde yemek ihtiyaçlarımızı giderdi. Başta Belediye Başkanımız Serhat Oğuz olmak üzere, bu hizmette emeği geçenlere ve yemekleri bizlere yapan ve ulaştıran tüm personele teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

“ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yıl boyunca sıcak yemek servisi hizmetini sürdürdüklerini belirterek, bu hizmeti aksatmadan yapmaya devam edeceklerini ifade ediyor.

“55 BİN NÜFUSLU BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Sosyal yardımları; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ilkelerine bağlı kalarak sürdürdüklerini anlatan Oğuz, “Kahramankazanımızda 55 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz.”

EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞÜYOR, AŞIMIZI PAYLAŞIYORUZ

“Sıcak yemek hizmetimizden ayrıca, günlük gelirle geçimini sağlayan, gelir kaybına uğrayan vatandaşlarımız da faydalanıyor. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA