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Sıcak yemek ikramı hizmetini kesintisiz sürdürüyor

Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek ikramı hizmetini kesintisiz sürdürüyor.  
Sıcak yemek ikramı hizmetini kesintisiz sürdürüyor

Belediye bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkamayan bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek hizmeti veriyor. Belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. En kaliteli ve sağlıklı malzemeler kullanılarak hazırlanan yemekler, ücretsiz olarak vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

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Vatandaştan teşekkür 
Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

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Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verdikleri sıcak yemek servisi hizmetine büyük önem verdiklerini söyledi. Dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yapan Oğuz, “Kahramankazanımızda 55 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vatandaşlarımız sıcak yemek uygulamamızdan faydalanıyor. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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