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Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek

Ülke genelinde, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların bugünden itibaren 10-15 derece düşmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin bugünden itibaren kuzeybatıdan başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bugün yağışların genellikle yağmur; Trakya'da karla karışık yağmur ve kar; Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yarın ülke genelinde yağış öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle ülke genelinde hissedilir derecede (10-15 derece) azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde; yarın ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Deprem bölgesinde yağış bekleniyor

Deprem bölgesinin ise bugün sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın ve cuma günü genellikle aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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