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Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi cezbediyor.
Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın buz tutması, yazın gürül gürül akışıyla her mevsim ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Sıcaklıkların artmasıyla şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp vakit geçirmek için doğayla iç içe olan serin alanlara yönelen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi mesire alanında serinliyor.

Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelaleye gelen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapma imkanı da buluyor.

Tatilini geçirmek ve kentte görev yapan oğlunu ziyaret etmek amacıyla eşi Fatma Limenci ile Kilis'ten Erzincan'a gelen Ahmet Limenci, Girlevik Şelalesi'nin eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.

Limenci, Erzincan'da görev yapan oğlunu görmeye gelince kenti sakinlerinin kendilerine şelaleyi görmelerini önerdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlumuzu ziyaret etmek için Erzincan'ın Kemah ilçesine geldik. Bize şelalenin doğal güzelliğinin mutlaka görülmesi gerektiği söylendi. Biz de ailemizle şelaleye geldik. Şelalenin bu kadar güzel olacağına tahmin etmiyorduk. Şelale tamamen doğal ve yeşilliği ile çok güzel ortam sunuyor. Serin havası ile insanlara rahatlık veriyor."

"Kavurucu sıcaklar yerine buz gibi suları tercih edin"

Şelalenin manzarasına hayran kaldıklarını vurgulayan Limenci, "Erzincan'daki bunaltıcı sıcak hava yerine buz gibi suyu ile insanları ferahlatan Girlevik Şelalesi'ni herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Ümmügülsüm İçer ise ilk kez Girlevik Şelalesi'ne geldiğini belirterek, "Şelale inanılmaz güzel bir yer, her taraf yeşiller içinde ve serin bir havası var. Burada hem insanlar çok cana yakın hem de şelale çok güzel. Kayseri'den geliyorum ama Türkiye'nin her yerindeki insanların burayı mutlaka gelip görmesi gerekir." diye konuştu.

Halil İbrahim Aköz de şehrin stresinden ve sıcaktan bunaldığı için şelaleye geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Erzincan'ın sıcağından kaçıp şelaleye geldik, serin ve huzur veren ortam var. Özellikle yaz aylarında sık aralıklarla buraya gelip mutlaka gezeriz, çünkü insana ayrı bir serinlik veriyor. Arkadaşlarımla burada güzel gün geçirdik. Şelalenin seyrine doyamadığımız, müthiş manzarası var. Herkesi buraya davet ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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