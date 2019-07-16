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Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Antalya'da, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle hayatını kaybeden köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.
Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Manavgat'ın Yayla Mahallesi'ndeki 2 katlı evin çatısına sahibi tarafından zincirle bağlanan pitbull cinsi köpek, sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalıştı. Ancak bağlı olduğu zincir nedeniyle başarılı olamadı. Köpeğin yaşadığı zor anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Köpeğin  sosyal medyada yayılan görüntüleri hayvanseverlerin tepkisini topladı. Köpeği kurtarmak için harekete geçen bir grup hayvansever, hayvanın öldüğünü öğrendi. 

Bunun üzerine Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeğin sahibi hakkında 'yasaklı ırk bulundurmak', 'hayvanı sıcağa maruz bırakmak' ve 'ölümüne sebep olmak'tan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Manavgat Kaymakamlığı'nca köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.

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