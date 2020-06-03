  • BIST 109.057
  • Altın 373,084
  • Dolar 6,7431
  • Euro 7,5624
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
» »

Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı

Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı
Ankara'da Erhan K., iddiaya göre şiddet uyguladığı kız kardeşi Meryem B.'nin çalıştığı iş yerine otomatik tüfek ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, geçen Perşembe günü Altındağ ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mustafa Baş Caddesi'ndeki emlakçı dükkanında muhasebeci olarak çalışan Meryem B., ağabeyi Erhan K.'dan şiddet gördüğünü iddia ederek, iş yerindeki arkadaşları ile karakola giderek şikayette bulundu. Ardından Meryem B., kadın sığınma evine yerleştirildi.

Bunun üzerine Erhan K., annesi Döne K. ile birlikte kardeşinin iş yerine gitti. Kapı kilitli olduğu için içeriye giremeyen Erhan K., elinde bulunan otomatik tüfekle dükkana ateş açtı. Bir el ateş ettikten sonra tüfek tutukluk yaptı. Bu kez araçtan pompalı av tüfeğini alan Erhan K., dükkana 3 el daha ateş ederek, annesiyle birlikte arkadaşının kullandığı araçla uzaklaştı. Bu sırada iş yerinde bulunan Sema Özdal, büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Erhan K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

'HER YER SAÇMA İZİ, ÇOK KORKTUK'

Silahlı saldırı sırasında içeride bulunan Sema Özdal, patronu dışarıdayken Meryem'in ağabeyi ve annesinin geldiğini anlatarak, "Ben iş yerinde yalnız olduğum için kapıyı kilitledim. Baktım Erhan ve annesi geldi, kapıyı yumrukladı. Sonra 'Aç kapıyı seni öldürürüm' dedi. Kolunun altında silah vardı, açmadım kapıyı. Ateş ettiğinde cam dağıldı. Kapıyı açıp, beni vuracak sandım, sonra gitmişler" dedi.

Erhan K.'nın kardeşine yardımcı oldukları için böyle bir saldırıya uğradıklarını belirten Özdal, "Kardeşi evde şiddet görmüş ve kaçmış, bunu bizden bildiler. Sonra gelip bize saldırdı. Her yer saçma izi, delik deşik oldu. Çok korktuk, bizi kim koruyacak, tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELEMANIM ÖLSE NE OLACAKTI?'

İş yeri sahibi Bülent Deniz ise, "Meryem, ağabeyinden kaçıp karakola sığınmış. Ağabeyi de bizim yanımıza geldiğini düşünerek buraya ateş açıyor. Bu adamın serbest kalmasına hayretler içinde bakıyoruz. Yarın gelip aynı hareketleri yapmayacağı ne malum? Benim buradaki elemanım ölse ne olacaktı?" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
ABD'de ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' durulmuyor
ABD'de ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' durulmuyor
Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu
Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu
ABD'deki protestoları takip eden TRT World ekibine iki ayrı saldırı
ABD'deki protestoları takip eden TRT World ekibine iki ayrı saldırı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı
Yüksek sesle müzik dinleme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Yüksek sesle müzik dinleme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Son Eklenen Videolar
Kapalıçarşı yeniden açıldı
Kapalıçarşı yeniden açıldı
Minibüslerde şaşırtan görüntü
Minibüslerde şaşırtan görüntü
MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Virüsle mücadelede hata yapma lüksümüz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Virüsle mücadelede hata yapma lüksümüz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit teğmen Tatar'ın babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit teğmen Tatar'ın babası ile telefonda görüştü
Mavi Marmara saldırısını anlatan kısa film 'Sinyal' izleyici ile buluşacak
Mavi Marmara saldırısını anlatan kısa film 'Sinyal' izleyici ile buluşacak
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti