Şiddetle mücadelede 700 bini aşkın kişiye destek verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesiyle hizmet veren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri son 7 yılda 700 binden fazla kişiye destek sağladı.

AA muhabirinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarından derlediği bilgilere göre, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak destek hizmetlerinin "tek kapı" prensibiyle yürütülmesi amacıyla 2013'te kurulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), son yıllarda yapılan çalışmalarla 81 ilde yaygınlaştırıldı.

"Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle koordinasyon hizmetlerinin yanı sıra mağdurlara sağlık, psikososyal ve hukuki alanda ihtiyaç duydukları desteği sunan, aynı zamanda eğitim faaliyetleri bulunan ŞÖNİM'ler, şiddete meyilli kişilere yönelik de öfke kontrolü tedavisi gibi hizmetleri yürütüyor.

Bakanlığın verilerine göre, ŞÖNİM'ler aracılığıyla 2013'ten bugüne kadar 595 bin 182'si kadın, 46 bin 831'i erkek ve 90 bin 41'i çocuk olmak üzere toplam 732 bin 54 kişiye hizmet verildi.

Bu yıl itibarıyla 81 ŞÖNİM ve 353 Sosyal Hizmet Merkezi'nde (SHM) "Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları" oluşturan Bakanlık, ŞÖNİM'lerin fiziksel, yönetsel ve mesleki hizmet standartlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan Hizmet Standartları Rehberini gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaştıracak.

Şiddete tanık olan çocuklar için psikososyal destek projesi başlayacak

Bakanlık şiddetle mücadelenin en önemli kuruluşlarından olan ve bugüne kadar kadın ve çocukların bulunduğu 40 binden fazla mağdura barınma imkanı sağlayan kadın konukevlerinin sunduğu hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaları da sürdürüyor.

Bu kapsamda, kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlar için 10 ilde başlatılan İŞKUR'un "İş Kulübü" eğitimlerinin ülke genelinde tüm kadın konukevlerinde hayata geçirilmesi sağlanacak.

Bakanlık, ayrıca gelecek yıl "Kadın Konukevlerinde Anneleri ile Birlikte Kalan Şiddet Mağduru ve Şiddete Tanıklık Etmiş Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Standardizasyonu Projesi"ni başlatmayı planlıyor. Bu proje kapsamında anneleriyle kadın konukevlerinde bulunan çocuklar için yeni psikososyal destek uygulamaları devreye alınacak.

"Alo 183"te şiddetle mücadele çağrılarına öncelik veriliyor

Bakanlığın "Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı" kurulduğu günden bu yana milyonlarca çağrıya yanıt verdi.

Salgın döneminde "WhatsApp İhbar Hattı" aracılığıyla da vatandaşlara hizmet sunmaya başlayan Alo 183 hattında şiddetle mücadele kapsamında gelen çağrılara öncelik veriliyor.

Şiddetle mücadele ve müdahalede mağdura ulaşma süresi kısaldı

Öte yandan şiddetle mücadelede, kurumlar arası iş birliği ve politikaların daha fazla geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonucunda, Adalet Bakanlığ ve İçişleri Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu haziran ayında tamamlandı. Böylelikle şiddetle mücadele ve müdahalede mağdura ulaşma süresinin kısaltılması sağlandı.

Ayrıca, şiddet mağdurlarının etkin korunmasını sağlamak üzere sürdürülen teknik yöntemlerle takip uygulaması kapsamında şiddet uygulayan ve yüksek can güvenliği riski olan şiddet mağdurlarının birlikte takip edildiği elektronik kelepçe kullanılan illerinin sayısı da 15'e çıkarıldı.