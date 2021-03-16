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Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü

KARABÜK’te, şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi sitesindeki dükkanların uçan çatısı, park halindeki 4 aracın üzerine düştü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü

Olay, saat 16.00 sıralarında Karabük Antepoğlu Büyük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, sanayi sitesinde bulunan dükkanların çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı, dükkan önünde park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, hasar tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan, çatının uçma anı ise sanayi sitesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çatının, bulunduğu yerden havalanarak, park halindeki araçların üzerine düştüğü görülüyor.

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