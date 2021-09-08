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Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı

Siemens Türkiye, doğumdan sonraki süreçte babaların aileleriyle yoğun etkileşim yaşayabilmeleri için babalık iznini 5 günden 2 haftaya çıkardığını duyurdu.
Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı

Siemens Türkiye, çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışıyla sürdürdüğü insan kaynakları uygulamaları kapsamında, yasalara göre 5 gün olan babalık iznini 2 haftaya çıkardığını duyurdu. Uygulamaya göre, ücretli babalık izni bebek doğduktan sonraki iki haftayı kapsıyor. Uygulama ile hem babaların çocuklarının ilk günlerinde yanlarında olmaları hem de anne – babanın ebeveynlik sorumluluğunu en yoğun dönemde paylaşabilmesi amaçlanıyor.

BABALARIN AİLE YAŞAMINA KATKISI AMAÇLANIYOR

Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, “Siemens Türkiye olarak başarılarımızın en önemli etkenlerinden birinin işini sahiplenerek yapan ekip arkadaşlarımız olduğuna inanıyoruz. Bunun için düzenli olarak çalışma arkadaşlarımızla bir araya geliyor, onlardan aldığımız geri bildirimlerle çalışma ortamımızı dönüştürmek ve güncel ihtiyaçlara göre şekillendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda aldığımız geri bildirimler sonucunda, 5 gün olarak verilen resmi babalık izin süresinin 2 haftalık bir süreye çıkarılmasına karar verdik. Bebeği yetiştiren anne-babalar için, bebeklerin aile yaşamına katıldığı bu özel günlerde babaların yoğun bir etkileşime girmelerinin uzun vadede aile birlikteliğinin gelişmesinde ve kadınları desteklemekte önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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