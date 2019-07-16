Şifa deposu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi kendiliğinden yetişen ve soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilen hatmi çiçeğini toplayıp güneşte kurutan köylüler kilosunu 25 liradan satıyorlar.

Özellikle bin 264 rakımlı Karbasan köyünde yaz döneminde yol kenarlarında ve çorak tarlalarda yetişen hatmi çiçeğini toplayarak güneşte kurutan köylüler kilosunu 25 liradan alıcılara satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

Hatmi çiçeği toplanması işlemi Haziran ayında başlayıp Temmuz ortalarına kadar sürüyor.

KİLOSU 25 LİRADAN SATILIYOR

Karbasan köyünde köylülerden kilosu 25 liradan hatmi çiçeği satın alan Ali Gökkaya, soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğu belirtilen hatmi çiçeğini Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa’daki aktarlara gönderdiğini söyledi.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Genellikle yatıştırıcı ve iyileştirici özellikleriyle bilinen hatmi çiçeği; böbrek taşı, ağrılı öksürük, bronş spazmı, gastrit, peptik ülser, gastroözofageal reflü, hiatal fıtıklar, sistit, renalin kolik gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olmaktadır. Şifa kaynağı hatmi çiçeğinin genellikle taze tüketilmesi önerilmekteyse de, kurutularak da tüketilebilmektedir.

Hatmi çiçeği, idrar akışına yardımcı olan güçlü bir idrar söktürücü olarak bilinir. Hatmi çiçeği sayesinde böbrekler ve mesanede biriken toksinler idrar yoluyla doğal olarak atılır. Bu sayede özellikle kadınların muzdarip olduğu vücutta biriken su, şişkinlik sorunu da azalır.