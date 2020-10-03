Şifa deposu alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

MERSİN’in Silifke ilçesinde şifa deposu olarak bilinen alıç meyvesinin kilosu 40 liradan alıcı buluyor. Bu yıl meyvenin verimi ve fiyatı üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bahçesinde yaklaşık 700 ağacı bulunan üreticilerden Durhasan Soykan, 9 yıl önce ar-ge çalışması yaparak alıç ağacı dikimine başladığını ve bu yıl oldukça kaliteli ve verimli ürün aldığını belirtti. Soykan, 700 ağacından bu yıl toplamda 2 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

Memur emekli Durhasan Soykan, çalışma hayatının ardından hobi için çiftçiliğe başladığını belirterek, "Başlangıçta hobi bahçesi olarak başladım. Bu yıl verim çok iyi. Kilosu 40-45 TL’ye alıcı buluyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Alıç meyvesinin sağlık açısından da yararlı olduğunu ifade eden Soykan, “Meyvesi kalp kaslarını güçlendiriyor. Pandemi dönemindeyiz, meyve aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçinde bol miktarda C vitamini var. Kan da yağ oranı, kalpteki sorunları gideren doğal bir ilaç. Bunu Avrupa ülkeleri çekirdeği ile birlikte öğüterek bitki çayı olarak eczanelerde satıyor.

Raf ömrün 15 gün, depo ömrü ise 6 ay olan alıç, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir ağaçtır. Meyveleri 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, esmer-kırmızı veya kırmızı renklidir. Dağ meyvesi olan alıç, hafif ekşimsi bir tada sahiptir. Yuvarlak görünümlü olan alıç, süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır.