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Şifa deposu kekik çayının faydaları saymakla bitmiyor

Tek başına birçok faydası bulunan, “şifa deposu” olarak gösterilen kekiğin çay olarak tüketilmesi, bu aylarda artan grip ve soğuk algınlığına karşı doğal yollarla iyileşmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. İşte kekik çayının faydaları...
Şifa deposu kekik çayının faydaları saymakla bitmiyor

Bu aylarda artan grip salgını hayatı olumsuz etkiliyor. Pek çok kişi antibiyotik ilaçlarına başvurmadan gripten kurtulmanın yolunu arıyor. Tek başına birçok faydası bulunan kekiğin çay olarak tüketilmesi özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı doğal yollarla iyileşmek isteyenlerin bugünlerde ilk tercihi oluyor. İşte kekik çayının faydaları...

A VE C VİTAMİNİ…

İçerisinde bolca A ve C vitamini barındıran genelde limonla tüketilen kekik çayı, mevsim geçişlerinde sağlık arayanların şifa deposu olarak gösteriliyor. Kekik çayı düzenli içildiğinde bağışıklık sistemini ciddi şekilde güçlendiriyor. 

Özellikle öksürük, soğuk algınlığı gibi sonbahar ve kış aylarda yakalanılan hastalıklara karşı çok etkili oluyor.    

SAĞLIĞA FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR 

Kekiğin insan sağlığına olumlu etkisi saymakla bitmiyor. Güçlü bir antioksidan özelliği bulunan kekiğin ağrı dindirici, balgam söktürücü, güçlendirici, bağışıklığı destekleyici, iltihap giderici, mikroorganizmaları öldürücü etkisi bulunuyor. Ayrıca sindirimi kolaylaştırıcı, iştah açıcı ve mideyi rahatlatıcı etki yapıyor. 

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KOLON KANSERİNE İYİ GELİYOR

Kekik çayı yemek sonrasında yaşanan hazımsızlığı önlüyor. Özellikle çok fazla kaçırılan yemeklerden sonra yaşanılan rahatsız edici şişkinliği önlüyor. Bacaklarda hissedilen romatizma ağrılarına da iyi gelen kekik çayı kas kasılmalarını engelleyerek ağrılarınızı hafifletiyor. Kekiğin özellikle kolon kanserinde iyileştirici etkisi oluyor. Depresyonu önlüyor, anksiyeteyi azaltarak rahatlamayı sağlıyor. Cilt problemlerine de iyi geliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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