  • BIST 1.381
  • Altın 452,767
  • Dolar 8,1636
  • Euro 9,7077
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

'Şifalı eller' ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan Samsun'daki sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.
'Şifalı eller' ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Gazi Devlet Hastanesinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa dağıtmak için görev yapmaya devam ediyor.

Doktorundan hemşiresine, asistanından hasta bakıcısına kadar bütün çalışanlar, hastalarının sağlık durumu kontrol ettikten sonra sahur için yemekhaneye geldi.

Kendileri için hazırlananları tabaklarına aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak 2 kişilik masalara oturan sağlık çalışanları sahur sonrası görevlerinin başına döndü.

Bereket ayı olan ramazan ayının ilk sahurunda, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan sağlıkçılar, diğer yandan meslektaşlarıyla sahur sofrasına oturmanın huzurunu yaşadı.

Gazi Devlet Hastanesi nöbetçi sorumlu hemşiresi Funda Pehlivanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da yoğun mesai harcadığını belirten Pehlivanlı, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının ilk sahurunu hastanede yaptık bugün. Görevimizin başındayız ve canla başla çalışıyoruz. Ama hastanemizde ve her yerde çok fazla hasta var. İnsanlarımızın dikkat etmesini istiyoruz. Biraz daha hareketlerimizi yavaşlatalım. Yoğun bakımlarımızda yer kalmadı. Normal servislerimiz de çok dolu. Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Mümkünse dışarı çıkmayalım. Çünkü sevdiklerimizden uzak kalıyoruz. Önceliklerden uzak kalıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle çok acı hayat hikayelerine şahit oluyoruz. İnsanlarımız en yakınlarının acılarını bile paylaşamıyor. İnsanlarımız yakınlarını kaybediyor ve onları göremiyorlar çok zor bir süreç. Tek başına hastane odasında iyileşebilmek ve o oda yalnız başına kalmak çok zor."

Pehlivanlı, sağlık çalışanlarının da salgın nedeniyle yorulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık bizler de normal hasta bakmak istiyoruz. Eski normalimize dönmek istiyoruz. Bu da bizim elimizde. Uyarılara dikkat etmeliyiz. Ben 18 yıllık hemşireyim annemi, babamı ve kardeşlerimiz çok uzun zamandır görmüyorum, yanlarına gidemiyorum. Onları yanıma çağırmak istesem de o vicdani yükü alıp yanıma çağıramıyorum. Evde çocuklarımdan ve eşimden bile uzak durmak zorunda kalıyorum. Tüm sağlık çalışanları bu durumu yaşıyor. Bu ramazan ayını daha huzurlu geçirmek isterdim ama maalesef salgın bizi yoruyor. Umarım hep birlikte bu zor süreci atlatacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı13 Nisan 2021 Salı 09:23
  • Bahçesaray'da yüz yüze eğitime bir günlük kar tatili 13 Nisan 2021 Salı 09:22
  • Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur13 Nisan 2021 Salı 09:21
  • İzmir merkezli 49 ilde FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyon13 Nisan 2021 Salı 09:06
  • 'Şifalı eller' ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı13 Nisan 2021 Salı 09:04
  • Kömür kentinin maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı13 Nisan 2021 Salı 09:03
  • Adana’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı13 Nisan 2021 Salı 09:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamların önüne geçmiştir13 Nisan 2021 Salı 08:58
  • İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 22:31
  • Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü12 Nisan 2021 Pazartesi 21:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti