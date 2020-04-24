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'Şifalı eller' ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Büyük fedakarlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarına şifa dağıttı hem de ramazan ayının ilk sahurunu meslektaşlarıyla bir arada yapmanın huzurunu yaşadı.
'Şifalı eller' ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.

Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa dağıtmak için görev yapmaya devam ediyor.

Doktorundan hemşiresine, asistanından hasta bakıcısına kadar bütün çalışanlar, hastalarının sağlık durumu kontrol ettikten sonra sahur için yemekhaneye geldi.

Kendileri için hazırlananları tabaklarına aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak masalara oturan sağlık çalışanları sahur sonrası görevlerinin başına döndü.

Huzur ve bereket ayı olan ramazan ayının ilk sahurunda, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan sağlıkçılar, öte yandan ise meslektaşlarıyla sahur sofrasına oturmanın huzurunu yaşadı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, nöbetçi sorumlu hemşire Emel Aslan Canbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıllık hemşire olduğunu ve mesleğini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da yoğun mesai harcadığını belirten Canbay, "Biz sağlıkçılar olarak gece gündüz demeden ayaktayız. Mübarek ramazan ayının ilk sahurunu da sağlıkçı arkadaşlarımızla görevimizin başında yaptık." dedi.

Ailelerinden uzakta buruk olduklarını ancak yıllardır bu işin içinde oldukları için bu duruma alıştıklarını dile getiren Canbay, "Bu ramazan ayının huzuruyla salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Biz sağlıkçılar çalışmaya devam ediyoruz ama insanların da evlerinde kalmalarını istiyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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