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Sıfır araç fiyatlarını geçti!

Giderek yükselen ikinci el araba fiyatları sıfırını bile geçmeye başladı.
Sıfır araç fiyatlarını geçti!

İKİNCİ ELİ
SIFIRI GEÇTİ

Sıfır araç bayilerinin 6 ay sonra teslim ederek sattığı araçların 1 yaş öncesi ve az kilometrelisine sıfırından 20-30 bin lira fazla para isteyenler var ve bu araçlar alıcı bulabiliyor. 


Sıfır arabaya gücü yetmeyen vatandaşın yöneldiği ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçmeye başladı. Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntının ardından pek çok marka Türkiye’de sıfır araba stoku tutmamış yeni sipariş vermemişti. Bununla birlikte fiyatlar da yükselince vatandaş ikinci ele yönelmişti. Ancak son günlerde otomotiv firmaları vatandaşın sıfır araba isteğine 6-7 ay sonra teslimat şeklinde hizmet vermeye başlayınca aynı aracın ikinci eli sıfır fiyatını geçti. Sıfır araç bayilerinin 6 ay sonra teslim ederek sattığı araçların 1 yaş öncesi ve az kilometrelisine sıfırından 20-30 bin lira fazla para isteyenler var ve bu araçlar alıcı bulabiliyor.

SIFIRI BEKLEMEK YERİNE İKİNCİ ELE FAZLA ÖDEYENLER VAR 
Konu hakkında görüşlerini aldığımız otomobil satıcıları sıfır araba alıp beklemek istemeyenlerin aradaki farkı ödeyerek araba aldığını belirterek şu bilgileri verdi:
“Şu an Ocak, Şubat ayında sıfır araba almış vatandaşlar çoğunlukla araçlarını Temmuz ayı gibi teslim alacaklar. 6-7 ay bekleme süresi var. Bunu bilen satıcılar da bekleme süresi yerine ikinci el aracın üzerine fiyat koyuyor. 145 bin lira verip sıfır arabanın 6 ay bekleme süresinin olduğunu bilen araç satıcısı, aynı arabanın geçen yılın son döneminde ya da bu sene trafiğe çıkmışına 20-30 bin lira fazla isteyerek 165-170 bin liradan ilana koyuyor. Açıkçası bunu tercih eden vatandaş da var. Beklemek yerine bu parayı veririm diyor. Bunun sonu nereye varacak bilmiyoruz.”

İNTERNET FİYATLARI YÜKSELTTİ 
“Sadece sıfıra yakın olanlar değil 10-15 yaşındaki araçlar da dâhil bütün ikinci el araba fiyatları resmen uçtu. Yani bir araba alıyorsunuz 1-2 ay içerisinde 10-15 bin lira fazlasına satıyorsunuz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de internet üzerinden araba satışı. Yani fiyatı birisi uçuruyor peşinden gidenler oluyor. Bu fiyattan ben de satarım diyor.” 

BAYİLERDE STOK YOK ALANLAR 6 AY BEKLİYOR 
Yine konu hakkında gazetemize bilgi veren sıfır otomobil bayi satış yetkilileri de, ellerinde stok olmadığını, müşterilerine 6-7 ay bekleme süresi verdiklerini belirterek, şunları söylediler: “Geçtiğimiz yıl otomotiv sektörü bilindiği üzere durma noktasında gelmişti. 1 ayda 2-3 araba satıldığı oluyordu. Hiçbir bir firma neredeyse yeni araba siparişi geçmedi.  Bu durma noktasında ikinci el araba fiyatları iyice yükseldi. Daha sonra ÖTV indirimi yapıldı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru.

Bayiler ellerinde sınırlı sayıda kalan arabaları orada sattılar. Son aylarda hem vatandaş hem bayiler fiyatlara alıştı, piyasa tekrar canlanmaya başlayınca vatandaş yeni araba almaya başladı. Bu seferde bayiler sipariş geçmediği için ellerinde stoku yoktu. Şu an sıkıntının kaynağı bu. Nadir modeller hariç pek çok vatandaşa 6 ay bekleme süresi veriyoruz. Vatandaş bunu istemiyor ikinci ele yöneliyor. Bu yüzden de ikinci elin sıfırını geçtiği bir dönemi görüyoruz.” 


 Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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