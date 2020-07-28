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Sıfır araçta fırsatçılık

Bayilerde sınırlı sayıda kalmış araçları toplayan kimi galeriler vatandaşa en az 15-20 bin lira fazlasına satmaya başladı. Vatandaş ise bayide aylarca beklemek yerine bu fiyatlara razı olmayı seçiyor.
Sıfır araçta fırsatçılık

Koronavirüs salgını sebebiyle otomotiv sektörünün dünya genelinde sıkıntıya girmesi sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. Bu yaşanan sorun beraberinde bir problemi de getirdi. Son günlerde kimi galeriler bayilerde bulunan sıfır araçları topluyor ve sıfır şekilde normal değerinin en az 15-20 bin lira fazlasına vatandaşa satmaya başladı. Bayilerde sipariş vererek 5-6 ay belki daha fazla beklemek istemeyen vatandaş ise bu fiyatlara razı oluyor. 

SIFIR ARAÇ TOPLUYORLAR
Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle Avrupa’dan gelen araçların üretimlerinde ciddi şekilde gerileme meydana geldi. Pek çok aracın üretimi dururken bazıları ise sınırlı sayıda piyasaya sürülebildi. Sıfır araçta yaşanan bu sıkıntı bazı galerilerde harekete geçirdi. Bayileri gezerek ellerinde kalan sıfır araçları satın alan galericiler aynı aracı en az 15-20 bin lira fazlasına vatandaşa satmaya başladı. Sıfır araç bayilerine gelen vatandaşlar ise bayilerin “6 ay bekleyebilirsiniz”, “Fiyat garantisi vermiyoruz” ve belli olmayan artabilen fiyat cevabı alınca galerilere yöneliyor. Beklemek istemeyen ve sabit fiyatla aracını almak isteyenler bu fazla rakamı ödemeye razı oluyor. Hatta bu durumun fırsatçılığını yapan galericilerden bazıları ise rağbet gören modeller için internet ilan sitelerinde devamlı olarak yüzde 10-15 zam gelecek dedikodusu yayarak vatandaşı yanlış yönlendiriyor. 

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İKİNCİ EL FİYATLARI DURMAK BİLMİYOR
Sıfır araçta yaşanan bu sıkıntılar son 1-2 yıldır artışta olan ikinci el araç fiyatlarını bugünlerde adeta uçurdu. Bazı araçların fiyatları haftada 10-15 bin lira artarken bazı satışında anlaşılmış araçlarda satıcının bir günde birkaç bin lira fiyat artırması anlaşmaları bozar hale geldi. Alıcının da satıcının da önünü kestiremediği bu artış internet fiyatları üzerinden de daha da alevleniyor. Bazı araç sahipleri araçlarının piyasa değerini yükseltmek için fahiş fiyatlı ilanlar veriyor. Pek çok yüksek model aracın sıfır bulunmadığı için düşük kilometreli 1-2 yaşındaki modelleri sıfırından daha pahalıya satılıyor. Çoğu vatandaş aracını sattıktan sonra artan fiyatlar nedeniyle alamama korkusu nedeniyle satmaktan vazgeçiyor. 
 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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