  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 31 °C
»

'Sıfır Atık Mavi' ile deniz ve kıyılardan 65 bin tondan fazla deniz çöpü toplandı

Geçen yıl haziran ayında başlayan proje kapsamında yapılan çalışmalarda, Türkiye'deki deniz ve kıyılardan en fazla plastik atık ve sigara izmariti çıktı.
'Sıfır Atık Mavi' ile deniz ve kıyılardan 65 bin tondan fazla deniz çöpü toplandı

Türkiye genelinde deniz ve su varlıklarının temizliği, deniz çöpleriyle etkin mücadele için geçen yıl başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında deniz ve kıyılardan bugüne kadar toplam 261 bin metreküp yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, 10 Haziran 2019'da deniz ve su varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için "Sıfır Atık Mavi Projesi" başlatıldı. Böylece tüm yurtta deniz ve su varlıklarının temizliği için harekete geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ilk olarak "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması" kapsamındaki genelgeyi yürürlüğe koydu. Genelge ile deniz çöplerinin kaynağında engellenmesi, azaltılması, toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması hedeflendi.

Bu kapsamda denize kıyısı bulunan 28 ilde Deniz Çöpleri İl Eylem Planları hazırlandı. Eylem planları ile deniz çöplerinin yoğun olarak görüldüğü alanlar ile kaynaklar (sahiller, nehirler, faaliyet alanları ve benzeri yerler) belirlendi. Deniz çöplerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yanında oluşan deniz çöplerinin toplanmasına yönelik olarak plajlarda, deniz yüzeyinde ve deniz dibinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Daha sonra halkın temizlik ve bilinçlendirme faaliyetleri hız kazandı. Buna ilişkin çeşitli kamu spotları, sosyal medya çalışmaları yanında Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda 45 bin kişiye Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi.

Sıfır Atık Mavi ile birlikte başlatılan deniz çöpleri temizliği kapsamında bugüne kadar toplam 261 bin metreküp yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı.

49 bin tonu plastik atık
Toplanan atığın yaklaşık 49 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu. Plajlarda plastiklerden sonra en fazla sigara izmariti tespit edildi.

En fazla atık toplayan illerin başında ise İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Samsun, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve Trabzon takip etti.

Sıfır Atık Mavi ve eylem planları kapsamında ayrıca deniz yüzeyi, dibi ve sahilde temizlik faaliyetleri gerçekleştirildi.

Denize kıyısındaki otellerde, marinalarda ve limanlarda Sıfır Atık Sistemi'ne geçilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda 937 otelde ve 60 liman ve marina da Sıfır Atık Sistemi kurulması çalışmalarına başlandı.

Mavi Bayraklı plaj sayısı 486'ya yükseldi
Proje kapsamında plaj temizliği çalışmaları da daha etkin hale getirildi ve temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayrak uygulamasında 2020 yılında son dönemlerin en büyük artışı sağlandı. Bu kapsamda mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya yükseldi.

Atıkların kaynakta ayrı toplandığı, çevreyle uyumlu mavi bayraklı marina sayısı ise 2020 yılında 22 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 6 HAZİRAN06 Haziran 2020 Cumartesi 10:02
  • Niğde'de devlet desteğiyle sera kuran çiftçi örnek oldu05 Haziran 2020 Cuma 14:59
  • Çam odununun içinden 43 yıl sonra çıktı05 Haziran 2020 Cuma 13:24
  • Tekirdağ'da köfteciler 'yeni normal'e alışıyor05 Haziran 2020 Cuma 11:44
  • Hava sıcaklıkları artacak05 Haziran 2020 Cuma 09:25
  • Google'dan sonra Instagram’dan da 'KKTC' hamlesi04 Haziran 2020 Perşembe 16:01
  • Antalya'da gezi tekneleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak04 Haziran 2020 Perşembe 15:52
  • 1810 rakımlı teleferikte 'yeni normal hayat' hazırlığı tamamlandı04 Haziran 2020 Perşembe 14:47
  • Amasra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı04 Haziran 2020 Perşembe 12:44
  • Mübadele tanığı Kur'an-ı Kerim İzmir'de tarihe ışık tutuyor04 Haziran 2020 Perşembe 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti