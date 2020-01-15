Sıfır atık projesi kapsamında Kızılcahamam'da kalemmatik tanıtımı yapıldı

Sıfır Atık Projesinde pilot ilçe olan Kızılcahamam'da Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak ‘Kalemmatik’ etkinliğini başlattı.

Kızılcahamam Belediyesi önünde tanıtımı yapılan ‘Kalemmatik’ makinesine ilk kez plastik ve metal atıklar bırakan öğrencilere, yetkililer çevre, insan ve doğa sağlığının korunması noktasındaki bu çalışma ile dikkat farkındalık oluşturulacağını öğrencilere ifade ettiler.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak adına atık yağ, atık pil, bitkisel atıklar, elektronik ve ambalaj atıklarla ilgili gerek yatırımlarımız gerekse de projelerle Kızılcahamamımızı bu anlamda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır." dedi.