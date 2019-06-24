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Sıfır atık projesiyle poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Sıfır Atık uygulamasıyla başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra, poşet kullanımının yüzde 80’e yakın azaldığı gözlemlendi.
Sıfır atık projesiyle poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Ajans Press’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de poşet kullanımın, ücretli hale gelmesinden bu yana yüze 80 oranında düştüğü görüldü.

YÜZDE 90'A KADAR AZALMASI HEDEFLENİYOR

Sadece zincir marketlerde geçen yıl ocak ayında 294 milyon poşet kullanılırken, bu yılın ocak ayında bu oran yüzde 75 azalarak 82 milyona düştüğü saptandı. Tahminler neticesinde de 2023 yılının başına kadar poşet kullanımın, yüzde 90’a yakın oranda azalacağı ve yıllık 30 milyar adet olan poşet kullanımın 3 milyara yani kişi başı 40’a düşeceği belirtildi.

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