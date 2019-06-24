Sıfır Atık Seferberliği

Sincan Belediyesi, sıfır atık projesine destek veren öğrencileri bisikletle ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” Sincan’da uygulanmaya tam anlamıyla başlandı. Sıfır atık projesine ilişkin çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi “2019 yılı Sıfır Atık” bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çevrenin korunması, temizlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıda Sıfır atık projesine ilişkin neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan geri dönüşümün önemine dikkat çekti; “Dünyada malum ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kıt. Dolayısıyla geri dönüşümün önemi git gide artıyor. Hem çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması anlamında hem de çöpün çok daha değerli olduğunu insanoğlu fark etmeye başladı. Ve çöpü geri dönüştürerek teknolojik, tarımsal, zirai ve teknik anlamda birçok şey elde edebiliyoruz artık.” diye konuştu.

Başkan Ercan sıfır atık projesi konusunda Sincan Belediyesinin öncü olduğunu ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Başkan Ercan” En önemli mesele vatandaşın bilinçlendirilmesi. Biz Sincan Belediyesi olarak geri dönüşüm meselesine başından beri çok ciddi yaklaşıyoruz. Gerekli yatırımları imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Sincan Belediyesi bu işte öncü ve örnek. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz.” Dedi.

Toplantı sonrasında projeye gönül veren ve çalışmalara katkı sağlayan öğrencilere bisiklet hediye edildi.

