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Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı

Niğde’de iş insanı Atilla Kaplan, şirketi üzerine geçen yıl 870 bin liraya aldığı lüks arazi aracının sol arka kapısının değişik olduğunu tespit edip, 2 ay sonra bayiye başvurdu.
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı

Niğdeli iş insanı Atilla Kaplan, Temmuz 2020’de 870 bin liraya sıfır kilometre lüks arazi aracı satın aldı. Yaklaşık 2 ay sonra aracın sol arka kapısının değişik olduğunu fark eden Kaplan, aracını ileride satmak istediğinde değeri düşeceği için, bayiye giderek, başka bir sıfır kilometre araçla değiştirilmesini istedi. Olumsuz yanıt alan Kaplan, bayi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaplan, "Aracımı 2020 yılının temmuz ayında bayiden sıfır olarak aldım. Yaklaşık 2 ay sonra arabanın sol arka kapısının farklı olduğunu anladık. Farklı olduğunu biz bayiye ilettik. Kendileri de 'Getirin inceleme yapalım' dediler. Arabayı götürdüm, incelediler. Detaylı incelemek için tekrar aracı getirmemi istediler, bir daha götürdüm detaylı incelediler. En sonunda kabul ettiler, 'Fabrikada kodlama hatası olmuş, farklı bir kapı takılmış' dediler" diye konuştu. Aracının opak boyalı ancak arka sol kapının kristal boyalı olduğunu belirterek firmadan zararın karşılanmasını talep eden Kaplan, şunları söyledi:

"Firmanın Türkiye temsilcisine ulaştık, onlar, bir şey yapamayacaklarını söyledi. Temsilci, basamak yapalım, kapıyı boyayalım, 3 bakımını bedava yapalım gibi basit şeyler önerdi ama ben de zararımın karşılanmasını istiyorum. İkinci el araç alacak olsam bile araçta değişen parça olup olmadığına dikkat ederim. Ayrıca devlet, ikinci araç alım satımlarında garanti verilmesini istiyor. Kaldı ki araçta değişen parça olduğu zaman fiyat farkı oluyor. Bu kadar pahalı bir araçta da ciddi fiyat farkı çıkıyor. Sıfır araba alırken de ekspertiz mi yaptırmalıyız, garanti mi almalıyız?"

Firmanın, aracın değer kaybetmemesi için kapının fabrikasyon bir hata sonucu değiştiğine dair bir yazı göndermeyi önerdiğini dile getiren Kaplan, şöyle devam etti: 

"O yazı, kapının değişmediğini göstermez. Yine değişen bir parçası olacak. Kendilerinin aynen ifadesi şu, 'Ha beyaz arabaya kristal boyalı kapı takılmış ya da siyah kapı takılmış, çok büyük bir fark yok.' Kendileri bu durumu kabul ediyor. Ama yaşayacağımız değer kaybını göz önünde bulundurmuyorlar. Ben ikinci el araç alacak olsam bile değişen parçası var mı yok mu diye kontrol ederim. Sıfır araçta değişen bir parça oluyor. Şimdi biz bu arabayı satıyor olsak değişen bir parçası varmış gibi olacak. Böyle bir arabada aşağı yukarı yaklaşık 80 ile 100 bin TL değerinde bir değer kaybı olacak. Biz en azından bunu talep ettik ama yetkililer bunu da yapamayacaklarını söylediler."

'MAHKEMEYE BAŞVURDUK'

Mahkemeye başvurduklarını belirten Kaplan, "Mahkemeye başvurduk ve arabulucuyla görüştürdüler. Arabulucu da yine aynı teklifi sunup basit tekliflerde bulundular. Sanki bu olay basit bir şeymiş gibi, biz abartıyormuşuz gibi. Artık alacağımız sıfır arabayı ekspertiz mi yaptırmamız lazım. Devletimiz artık ikinci el arabalara garanti verirken, biz sıfır araç alıyoruz bunun garantisi nerede, kim ilgilenecek bunu bilemedik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz veya aracımızın değiştirilmesini talep ediyoruz” dedi.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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