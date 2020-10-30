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Sığacık'ta tekerlekli sandalyede bir kişi su altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık'ta deniz yükseldi. Kale içinde dükkan, lokanta ve tezgahların bulunduğu yer ile Teos Caddesi'ni su bastı.
Sığacık'ta tekerlekli sandalyede bir kişi su altında kalarak hayatını kaybetti

BBC Türkçe'ye konuşan Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Yaşar Keleş, yaşananlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık. İki tane oğlum onu kurtardı sudan. Biz kurtardıktan sonra bir müddet nefes alıyordu, ambulansı aradık ama gelemedi, nasıl gelsin ambulans, her taraf deniz içinde. Kollarımızda öldü. Ambulans gelemedi, denizin içinde kaldık. Suyun gelmesi ve geri çekilmesi neredeyse yarım saat sürdü. Başka suya kapılan da oldu ama ölmedi. Hala su çekiliyor, geri geliyor."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, birisinin boğulduğunu belirtmişti.

"Tekrar deprem olursa deniz tekrar taşar mı diye endişe içindeyiz"

Sığacık'ta denize 300 metre mesafede oturan Nilgün Aklar da, evin içinde tencerelerin çerçevelerin düştüğünü, bahçeye çıktıklarını anlattı:

"Ufak birer çanta hazırladık. Bahçede oturuyoruz. Sahilde deniz taştı. Kale içinin oraları su basmış, bizim iki sokak öteye kadar su gelmiş. Bahçeden dışarı çok çıkamıyoruz, mecbur kalırsak gitmeye hazırız. Şimdi tekrar çekilmiş deniz, oraya yürüyerek gidip gelen gençler var çevrede. Tekrar deprem olursa, tsunami demeyeyim de tekrar deniz taşar mı diye endişe içindeyiz. Arabamıza yakın duruyoruz, çanta hazırladık, araba bahçenin dibinde. İlaçlarımızı, suyumuzu, maskemizi aldık. Şimdilik bekliyoruz bir şey olur mu diye ama burada herkes bizim gibi. 100 metre kadar içeri girmiş su."

Aklar elektriklerin de kesik olduğunu söyledi.

"İçeri girip televizyon zaten açamıyoruz, telefonlar için de harici şarj cihazları var, oraya bağladık ama ne kadar dışarıda kalırız, içeri girer miyiz, bu geceyi dışarıda mı geçiririz bilmiyoruz."

Sığacık'ta ulaşılan bir başka kişi de Kaleiçi ve marina bölgesinin depremden sonra su altında kaldığını, elektrik olmadığı için dışarıyla erişimlerinin zorlaştığını söyledi.

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