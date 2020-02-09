Sigara dünya genelinde yılda 8 milyon cana mal oluyor

Dünya Sağlık Örgütünün 33 yıl önce ilan ettiği 9 Şubat "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"nde tütün kullanımının zararları bir kez daha gündeme geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütünle mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada nüfusa göre en çok sigara içilen ülkeler arasında yüzde 52,4 oranı ile Kiribati başı çekiyor.

Bu ülkeyi, Nauru (yüzde 47,50), Sırbistan (yüzde 41,65), Rusya (yüzde 40,9), Ürdün (yüzde 40,45), Endonezya (yüzde 39,9), Bosna Hersek (yüzde 38,6), Lübnan (yüzde 38,3) ve Şili (yüzde 38) takip ediyor. Türkiye, yüzde 25,95 oranı ile bu listenin 40'ıncı sırasında yer alıyor.

Sigara tüketiminin en yoğun olduğu 116 bin nüfuslu Kiribati'de günde ortalama 200'den fazla kişi, tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Yılda 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor

Sigara, pasif içiciler dahil her yıl 8 milyondan fazla insanın yaşamına mal oluyor. Dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olması dikkati çekiyor.

DSÖ'nün verilerine göre, sigara içenlerin yarısından fazlası tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Tütün kullanımı akciğer ve ağız kanserleri ile kalp hastalıklarına yol açıyor. Sigara ayrıca kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden olurken diş ve diş eti çürümesi ile ciltte kırışıkların başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

En yoğun tütün kullanımı Güneydoğu Asya ve Balkanlarda

En yüksek sigara içme oranları Güneydoğu Asya ve Avrupa'nın Balkan bölgesinde yoğunlaşıyor. Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika kıtasında sigara içme oranlarının düşüklüğü dikkati çekiyor.

Birçok Güneydoğu Asya ülkesinde, sigara içme oranı erkekler için çok yüksek ve kadınlar için ise çok düşük gözleniyor. Endonezya'da erkeklerde sigara içme oranı yüzde 76,2 iken kadınların sigara içme oranı ise yüzde 3,6 şeklinde seyrediyor.

Dünyada kadınların erkeklere oranla daha çok sigara içtiği tek ülke ise Danimarka. Bu ülkede kadınların yüzde 19,3'ü, erkeklerin yüzde 18,9'u sigara kullanıyor.

Kadın ve erkek sigara kullanıcıları arasındaki farkın en düşük olduğu ülkeler de ağırlık olarak Avrupa'da bulunuyor.