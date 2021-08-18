  • BIST 1.461,690
  • Altın 483,91
  • Dolar 8,4250
  • Euro 9,8700
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı, yalnız yaşadığı evinde elinde sigarayla uykuya dalınca çıkan yangında ağır yaralandı.
Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenince Mahallesi, Doktor Halilbey Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla, uykuya kalkı. Bir süre sonra Yazıcı’nın elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu, ardından perdelere sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Daireden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken uyuyakalan İbrahim Yazıcı’yı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yardımıyla daireden çıkartılan Yazıcı’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlendi. Yazıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 3’üncü derece yanık oluşan İbrahim Yazıcı, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Yazıcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadansöndürüldü.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması17 Ağustos 2021 Salı 20:41
  • Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü17 Ağustos 2021 Salı 20:40
  • Marmara depreminin 22. yıldönümünde nefes kesen deprem tatbikatı17 Ağustos 2021 Salı 19:45
  • Otobüs şoförü, Rus turistin unuttuğu bin 210 doları teslim etti17 Ağustos 2021 Salı 19:43
  • Tesla Enerji'den Bozkurt'ta 'HES patladı' iddiasına ilişkin açıklama17 Ağustos 2021 Salı 19:42
  • İzmir'de belediye otobüsünde yangın17 Ağustos 2021 Salı 17:34
  • 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 22 yıl geçti17 Ağustos 2021 Salı 11:31
  • Samsun'da 'seviyorum' diyen şahıs dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı17 Ağustos 2021 Salı 11:10
  • Memur zammı pazarlığında son hafta17 Ağustos 2021 Salı 10:58
  • Burdur'da iki trafik kazasında 5 yaralı16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti