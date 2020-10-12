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Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi

Belen ilçesinde önceki gün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangınların yaşandığı Hatay’da, sigara içmek için cebinden çakmağını çıkartan bir kişi çevredekilerin kendisini kundakçı sanması sonucu darbedildi.
Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi

Olay Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi sigara içmek için cebinden çakmak çıkarttı. Çakmağı çakmaya çalıştığı sırada çevredeki diğer vatandaşların dikkati çekti. Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmak sonrası elini siper eden kişi, çevredekilerin saldırısına uğradı.

Darbedilen kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya çalışırken kalabalık grubun arasında kaldı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan kişi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olayı gerçekleştiren kalabalık grubun, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı olduğu gerekçesiyle kişiyi darbettiği ileri sürüldü. Polis ekipleri yaralanan kişiyi önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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