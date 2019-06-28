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Sigara paketlerinde yer alacak resimli uyarılar belirlendi

Tütün ürünlerinde standart paket uygulamasına 5 Aralık'tan itibaren geçilmesi planlanırken, paketler üzerinde yer alacak resimli sağlık uyarıları, genel uyarılar ve bilgi mesajı belirlendi.
Sigara paketlerinde yer alacak resimli uyarılar belirlendi

Sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanının yüzde 85'e çıkartılacağı ve marka logolarının kaldırılacağı yeni dönem için geri sayım sürerken, bu paketlerin üzerinde yer alacak resimli sağlık uyarıları ve bilgi mesajları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle, sigarada standart paket uygulamasına geçiş için hazırlıklar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı görüşü alınarak çıkarılan ve 5 Aralık'tan itibaren uygulamaya girecek Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile standart sigara paketleriyle çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Düzenlemeyle Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85'e çıkarılıyor ve paketin her iki yüzeyine de birleşik (resimli) sağlık uyarısı konuluyor. Ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı getiriliyor. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamıyor.

Düzenlemeye göre eski ürünler 5 Ocak 2020'den sonra piyasada bulundurulamayacak.

Hem bilgi hem resim olacak

Tütün Mamulleri ve Alkol Dairesince tütün mamulleri paketlerinde uygulanacak resimli sağlık uyarıları, genel uyarılar ve bilgi mesajlı belirlendi.

Buna göre, sigara paketleri üzerinde, "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın", sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinde ise "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarıları yer alacak.

Paketlerde, bilgi mesajı olarak "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı da bulunacak.

Paketler için 14 ayrı resimli sağlık uyarısı belirlendi. Caydırıcı görüntülerle birlikte oluşturulan resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

- "Sigara en büyük inme nedenidir."

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."

- "Sigara içenler genç yaşta ölür."

Standart sigara paketleriyle çeşitli renklerden ve grafik tasarımlarından dolayı çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması, sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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