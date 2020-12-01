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Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 85 yaşındaki Mehmet Top, çardaktaki kanepede uyurken çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangının, Top'un yanan sigarayla uyuyakalması sonucu çıktığı sanılıyor.
Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti

Çiftlik Mahallesi, İçmeler mevkisi, Küme Evleri'ndeki Mehmet Top'a ait evin müstakil evin çardağından bugün saat 02.00 sularında alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, yangına müdahale ederken, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler büyük oranda söndürülürken Top'un uyuduğu kanepede cansız bedeni bulundu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen Top'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Nefes darlığı nedeniyle bir süredir evinin önündeki çardaktaki uyuduğu öğrenilen Top'un sigarayla uyuyakalması nedeniyle yangın çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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