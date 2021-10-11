Sigaradan Nasıl Kurtuluruz ?

Sigara ve sigara dumanı, kansere neden olduğu bilinen 43'ü de dahil olmak üzere 4.000'den fazla kimyasal içerir. Bu kimyasalların çoğu, tütün tarımı ve sigara üretimi süreçlerine eklenir. Tütün, sigara içilirken yanar ve içiciyi bu ölümcül kimyasallara, katranlara ve gazlara maruz bırakır.

Sigarayı bırakmak için, sigara içen kişi üzerinde çalışmak için bir plan yapmalıdır. Bu planın üç aşaması vardır: bırakmaya karar verme, bırakmaya hazırlanma ve devam etme.

Bırakmaya karar vermek: Her sigara içicisinin kendi sebepleri vardır; işte üç iyi şey:

Ailenin onun maddi ve manevi desteğine ihtiyacı var. Sigaraya bağlı bir hastalıktan erken ölürse, ailesi için yaptığı onca şeyi kim yapacak?

Evde pasif içiciliğe maruz kalan çocuklar, sigara içmeyen ebeveynlerin çocuklarına göre soğuk algınlığına, kulak enfeksiyonlarına ve alerjilere daha yatkındır. 7 yaşına geldiklerinde arkadaşlarından daha kısa olabilirler, okuma becerilerinde geri kalabilirler ve davranış sorunları yaşayabilirler. Daha da kötüsü, muhtemelen kendileri de sigara tiryakisi olacaklardır.

Kendisi sigarayı bırakmak için asla geç değildir. Hemen daha iyi görünecek (artık sarı dişler ve parmaklar olmayacak), daha iyi hissedecek (hoşça kal öksürük, merhaba canlılık) ve hayatın tadını daha iyi çıkaracak (çiçekler daha tatlı kokar, yiyecekler daha lezzetli olur).

Neden ayrılmak istediğini biliyor. Şimdi bir tarih seçmeli ve takvime büyük kırmızı bir daire koymalıdır. Her gece yatmadan önce 10 kez yüksek sesle bırakma nedenlerini söyler.

Yazılı hale getirin. Bir değişiklik yapmak isteyen insanlar, hedeflerini yazılı olarak belirlediklerinde genellikle daha başarılı olurlar. Tasarruf edeceğiniz para veya spor yaparak kazanacağınız dayanıklılık gibi sigarayı bırakmak istemenizin tüm nedenlerini yazın. Listeyi görebileceğiniz bir yerde saklayın. Aklınıza geldikçe yeni nedenler ekleyin.

Destek almak. Arkadaşlar ve aile yardım ettiğinde insanların bırakmayı başarma olasılığı daha yüksektir. Ailenize sigara içtiğinizi söylemek istemiyorsanız, arkadaşlarınızdan bırakmanız için yardım isteyin. Bir danışmana veya güvendiğiniz başka bir yetişkine güvenmeyi düşünün. Sizi destekleyen insanları bulmak zorsa (arkadaşlarınız sigara içiyorsa ve bırakmakla ilgilenmiyorsa), çevrimiçi veya yüz yüze bir destek grubuna katılın.

Kendini meşgul et. Pek çok insan, onları meşgul edecek okulları veya işleri olduğu bir Pazartesi günü bırakmanın en iyisi olduğunu düşünür. Dikkatiniz ne kadar dağılırsa, sigara içme isteğiniz o kadar az olur. Aktif kalmak aynı zamanda iyi bir dikkat dağıtıcıdır, ayrıca kilonuzu azaltmanıza ve enerjinizi yükseltmenize yardımcı olur.