Sigarayı Bıraktırıyor

Tulum sanatçısı Ahmet Akatin, Başkent’in tarihi sokaklarında Karadeniz’in simge enstrümanları “tulum” ve “sipsi”yi çalarak dileyenlerin kulağının pasını siliyor.

Rizeli 70 yaşındaki Ahmet Akatin, Başkent’in tarihi sokaklarında Karadeniz bölgesinin simgesi haline gelen “tulum” ve “sipsi” enstrümanı çalarak kulakların pasını siliyor.

BAŞKENT SOKAKLARINDA KÜLTÜRÜNÜ TANITIYOR

Tulum ustası Akatin, Ankara’nın tarihi ve turistik noktalarında tulum çalarak hem kültürünü tanıttığını hem de sattığı üflemeli çalgı “sipsi” ile geçimini sağlamaya çalıştığını gazetemize anlattı.

ENSTÜRÜMAN ÇALMAYI ÖĞRETİYOR

Tulum enstrümanının teklisi olarak bilinen sipsiyi, çalmak isteyenlere yardımcı olduğunu açıklayan Akatin, “Sipsi üflemeli çalgılar arasında en küçük olan bir müzik aletidir. Tulum çalmak isteyenler için sipsi iyi bir deneyimdir. Benden sipsi alanların telefonlarına kendi çektiğim birkaç eğitim videosu ve hava gönderiyorum. Bu videolara bakarak müzik aletini 20 günde çalmaya başlıyorlar” dedi.

MÜZİK ALETİ ÇALAN SİGARAYI BIRAKABİLİR

Bir müzik aleti çalmanın sigara bırakmada olumlu katkısının olduğunu savunan tulum sanatçısı Akatin, “İnsan kendisini bir müzik aletine yoğunlaştırınca bazı kötü alışkanlıklarından vazgeçebiliyor. Örneğin sigara; bu sipsi insanlara sigarayı bıraktırabiliyor. Bu konuda iddialıyım. Tulum ya da sipsi çalarak sigarayı bırakabilirsiniz. Sipsi sattığım çok sayıda kişi yanıma gelerek ‘Ağabey sigarayı bırakmaya çok uğraştım ama olmamıştı, sipsiyle meşgul olunca bu illeti bırakabildim’ diyenler oldu” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ YAKININA DA YARDIMCI OLUYOR

Aslen Rize Çamlıhemşinli olmasına rağmen uzun yıllardır Çankaya Topraklık’ta ikamet ettiğini söyleyen tulum sanatçısı Akatin şunları söyledi: “Hayatım tulumla geçti; küçük yaşlardan bu yana tulum ve üflemeli çalgıları çalıyorum. Şimdi emekliyim. Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerinde sanatımı icra ederek kültürümü tanıtıyorum; sipsi satarak da ekonomik anlamda ufak da olsa bir gelir elde ediyorum. Sattığım sipsileri Gölbaşı’nda yaşayan engelli bir akrabam yapıyor. Bu onun için de bir katkı oluyor” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-