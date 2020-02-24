  • BIST 114.789
  • Altın 326,221
  • Dolar 6,1174
  • Euro 6,6396
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

Sigarayı Bıraktırıyor

Tulum sanatçısı Ahmet Akatin, Başkent’in tarihi sokaklarında Karadeniz’in simge enstrümanları “tulum” ve “sipsi”yi çalarak dileyenlerin kulağının pasını siliyor.
Sigarayı Bıraktırıyor

Rizeli 70 yaşındaki Ahmet Akatin, Başkent’in tarihi sokaklarında Karadeniz bölgesinin simgesi haline gelen “tulum” ve “sipsi” enstrümanı çalarak kulakların pasını siliyor.  

BAŞKENT SOKAKLARINDA KÜLTÜRÜNÜ TANITIYOR 

Tulum ustası Akatin, Ankara’nın tarihi ve turistik noktalarında tulum çalarak hem kültürünü tanıttığını hem de sattığı üflemeli çalgı “sipsi” ile geçimini sağlamaya çalıştığını gazetemize anlattı. 

ozel-1.jpg

ENSTÜRÜMAN ÇALMAYI ÖĞRETİYOR 

Tulum enstrümanının teklisi olarak bilinen sipsiyi, çalmak isteyenlere yardımcı olduğunu açıklayan Akatin, “Sipsi üflemeli çalgılar arasında en küçük olan bir müzik aletidir. Tulum çalmak isteyenler için sipsi iyi bir deneyimdir. Benden sipsi alanların telefonlarına kendi çektiğim birkaç eğitim videosu ve hava gönderiyorum. Bu videolara bakarak müzik aletini 20 günde çalmaya başlıyorlar” dedi.

MÜZİK ALETİ ÇALAN SİGARAYI BIRAKABİLİR 

Bir müzik aleti çalmanın sigara bırakmada olumlu katkısının olduğunu savunan tulum sanatçısı Akatin, “İnsan kendisini bir müzik aletine yoğunlaştırınca bazı kötü alışkanlıklarından vazgeçebiliyor. Örneğin sigara; bu sipsi insanlara sigarayı bıraktırabiliyor. Bu konuda iddialıyım. Tulum ya da sipsi çalarak sigarayı bırakabilirsiniz. Sipsi sattığım çok sayıda kişi yanıma gelerek ‘Ağabey sigarayı bırakmaya çok uğraştım ama olmamıştı, sipsiyle meşgul olunca bu illeti bırakabildim’ diyenler oldu” ifadelerini kullandı.   

ENGELLİ YAKININA DA YARDIMCI OLUYOR

Aslen Rize Çamlıhemşinli olmasına rağmen uzun yıllardır Çankaya Topraklık’ta ikamet ettiğini söyleyen tulum sanatçısı Akatin şunları söyledi: “Hayatım tulumla geçti; küçük yaşlardan bu yana tulum ve üflemeli çalgıları çalıyorum. Şimdi emekliyim. Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerinde sanatımı icra ederek kültürümü tanıtıyorum; sipsi satarak da ekonomik anlamda ufak da olsa bir gelir elde ediyorum. Sattığım sipsileri Gölbaşı’nda yaşayan engelli bir akrabam yapıyor. Bu onun için de bir katkı oluyor” dedi. 

 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Kayseri arası kaç km? İstanbul Kayseri arası kaç saat? İstanbul'dan Kayseri'ye nasıl gidilir?  24 Şubat 2020 Pazartesi 10:57
  • Yaya var Geçit yok24 Şubat 2020 Pazartesi 10:12
  • Glutensiz ürünler cep yakıyor24 Şubat 2020 Pazartesi 09:59
  • Kongre Maratono Başladı24 Şubat 2020 Pazartesi 09:49
  • 2 kere 2= 4 edecek24 Şubat 2020 Pazartesi 09:38
  • İz bırakanlar 1124 Şubat 2020 Pazartesi 09:35
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 24 Şubat 2020 - ASKİ24 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ24 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ24 Şubat 2020 Pazartesi 09:09
  • Gazetecilik Budur22 Şubat 2020 Cumartesi 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti