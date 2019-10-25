Sığırcıkların görsel şöleni

Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımı sırasında birlikte toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.
Kentteki yüzlerce sığırcık akşam saatlerinde gün batımı sırasında Kura Nehri'nin Ardahan Köprüsü mevkisindeki sazlığa geldi.
Gruplar halinde bölgeye gelen kuşlar, dakikalar içinde büyük sürüye dönüştü.
Minarelerden yükselen ezan sesine denk gelen sığırcıkların havadaki toplu hareketleri adeta görsel şölene dönüştü.
Sığırcıklar dakikalarca süren uçuşun ardından ağaçlara kondu.
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