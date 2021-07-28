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Sigorta şirketi hibrit çalışma modeline geçiş yapıyor

Pandeminin getirdiği kurallar ve alışkanlıkların yanı sıra çalışanlarla yapılan anketleri de dikkate alan Generali Sigorta, yeni normalde hem evden hem de ofisten çalışmayı destekleyen hibrit çalışma sistemini uygulayacağı yeni çalışma modelini açıkladı.
Sigorta şirketi hibrit çalışma modeline geçiş yapıyor

Çalışma saatlerinde esnekliğin devam edeceğinin belirtildiği şirketten yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, “Çalışanlar en verimli oldukları yeri ve zamanı seçerek özel hayat ve iş hayatı dengesini de kurabilecekler. Anketlerle çalışanların görüşlerinin alındığı, çıkan sonuçların, taleplerin ve geri bildirimlerin tek tek değerlendirilerek şekil verildiği yeni çalışma modeli üretkenlik, verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufu ve çalışanlar için daha iyi iş-yaşam dengesi temelleri üzerine kurgulandı” denildi.

HİBRİT ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİŞ YAPIYOR

Şirketlerin sürekli değişen ve dönüşen koşullara hızla uyum sağlamak zorunda kaldıkları günümüzde hibrit çalışma modeline geçiş yapan şirket, yeni çalışma modeliyle ofisi her gün gelmek zorunda olunan bir ortamdan ziyade, birlikte çalışmayı destekleyen bir alan haline getirmeyi hedefliyor.

“ÇALIŞMA MODELİ ÇALIŞANLARLA YAPILAN ANKETLERLE BELİRLENDİ”

Yeni çalışma modelini çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda yapılan anketlerle belirlendiğini söyleyen Generali Sigorta İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu, "Smartworking-Akıllı Çalışma 2017 yılı sonunda başlattığımız modelle çalışanlarımız için haftada 1 gün uzaktan çalışma ve haftanın her günü esnek saatlerle çalışma modelini uyguluyorduk. Sigorta sektöründe ofis dışı çalışma modeline geçen ilk şirket bizdik ve halihazırda kurulu altyapımız sayesinde pandemi başlar başlamaz evden çalışmaya geçişi en hızlı şekilde uyguladık. Türkiye'de smart working-akıllı çalışma modelinin öncüsü markalardan biriyiz. Geldiğimiz noktada, 1.5 yılın ardından yeni bir çalışma hayatı ile yeni normal ile karşı karşıyayız. Bu farkındalık, çalışanlarımızla yaptığımız anketler ve aldığımız görüşlerin yanı sıra pandemi döneminde sürekli evden çalışma modelinden öğrendiklerimizi de dikkate alarak yeni normal çalışma modelimizi şekillendirdik. Yeni çalışma modelimizin ve yeni ofisimizin çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini en iyi noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Yeni ofisimizi de bu yeni çalışma modeline uygun olarak dizayn ediyoruz” dedi.

HİBRİT İŞ MODELİ YENİ OFİSTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2018 yılının ilk aylarından, pandeminin başladığı ve evden çalışmaya geçilen Mart 2020 dönemine kadar Beşiktaş Dikilitaş’taki ofisinde müşterilerine hizmet sunan Generali Sigorta, yeni çalışma modeliyle Altunizade’de bulunan yeni ofisinden faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Generali çalışanları, Altunizade’de bulunan yeni ofisi rutin olmayan, yüksek etkileşim gerektiren faaliyetler ve sosyalleşme ihtiyaçları için kullanacak. Yeni yapıda sabit kişiye özel masalar yerine rezervasyonla kullanılabilecek masalar, daha fazla ortak çalışma alanları, toplantı odaları ve sosyalleşme alanları olacak” ifadelerine yer verildi.

Yeni ofisin fiziksel özelliklerinin çalışma modeline olumlu yansıyacağının belirtildiği açıklamanın devamında, “Aynı binada aynı anda daha az insanın çalışacak olması, yeni ofisin mevcut konumu ve ulaşım kolaylığı, teras ve balkonları gibi açık alanların bulunması yeni ofisin artı yanları olarak dikkat çekiyor. Ofiste yer alan açık-yarı açık ve kapalı alanlar birlikte çalışma, bireysel çalışma ve sosyalleşme için kullanılacak. Üst yönetim de dahil tüm çalışanların kullanacağı tam açık alandan oluşacak ofiste, kapalı ofisler ile sabit masalar bulunmayacak. Tüm alanların rezervasyona tabi olacak ve önceden rezervasyon yapılarak çalışanlar tarafından kullanılabilecek olması ofisin diğer öne çıkan özellikleri olarak göze çarpıyor” denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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