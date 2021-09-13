Sigorta şirketinden iklim krizine karşı iş birliği

Allianz Türkiye, üç hedefinden biri olarak açıkladığı ‘iyi çevre’ doğrultusunda, iklim krizine karşı farkındalık çalışmaları yürüten Yuvam Dünya Derneği ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Allianz Türkiye, yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına yenisini eklediğini duyurdu. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin öncelikli konularından biri olan ‘iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine destek’ kapsamında, stratejinin üç hedefinden biri olan ‘iyi çevre’ çerçevesinde ve sürdürülebilir değer yarattığı beş sürdürülebilir kalkınma amacından biri olan ‘iklim eylemi’ doğrultusunda, Yuvam Dünya Derneği ile iş birliğine imza atıldı.

Bu ortaklıkla iklim krizine karşı farkındalık çalışmaları yürüten Yuvam Dünya Derneği’nin çatı destekçisi olan Allianz Türkiye’nin aynı zamanda kurumsal üye olduğu Yuvam Dünya Derneği’nin danışma kurulunda Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan da yer almaya başladı.

“İKLİM KRİZİNE KARŞI HER ALANDA DÖNÜŞÜM HEDEFİNE AKTİF DESTEK VERİYORUZ.”

Allianz Türkiye’de sürdürülebilirliği bir iş stratejisi olarak ele aldıklarını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “İyi bir çevre için, toplumun iyiliği için, daha iyi bir kurum olmak için işimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürüyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin de imzacısı olan bir kurum olarak, sürdürülebilir değer yaratma hedefimizin odağına 5 ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı alıyoruz. Bu amaçlardan biri olan iklim eylemi hem Allianz Grubu’nun hem de Allianz Türkiye’nin öncelikli konusu. Bu doğrultuda Yuvam Dünya Derneği ile iş birliği yaparak derneğin çatı destekçisi olduk. Derneğin; enerji üretiminden endüstriye, tarımdan atığa, iş insanlarından yetişkinlere, gençlerden çocuklara kadar her alanda dönüşüm başlatma hedefine aktif olarak destek veriyoruz” diye konuştu.