Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yeniden Hizmete Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yıl içerisinde devraldığı ve geçici tadilat gerçekleştirdiği Sıhhiye Çok Katlı Otoparkını yeniden hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi 800 araç kapasiteli otoparkın otomasyon sistemi ve onarım çalışmalarını tamamlamak üzere de kısa süre içinde ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıl içerisinde teslim alınan Sıhhiye Çok Katlı Otoparkında geçici tadilat gerçekleştirdi.

Başkentlileri sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, 800 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otoparkının 23 Kasım 2021 tarihi itibarıyla yeniden hizmete açıldığını duyurdu. Duyuruda, “Halkımızın hizmetine yeniden açılan otoparkın otomasyon sistemi ve onarım çalışmaları başlatılmış olup en kısa sürede tamamlanacaktır” denildi.

GENİŞ KAPSAMLI TADİLAT İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Otomasyon sistemi ve geniş kapsamlı tadilat için proje hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı kısa süre içinde ihaleye çıkacak.

Başkentlilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi daha modern bir otoparkı ihale sürecinin ardından tadilat çalışmalarını tamamlayarak Ankara’ya kazandıracak.