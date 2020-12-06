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Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde fay hattının geçtiği bölgede derin yarıklar oluştu.
Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, aktif olmayan fay hattının geçtiği değerlendirilen Siirt-Kurtalan arası Oyacık köyü mevkisinde dağ yamacında derin yarıklar oluştu.

Yol yapım çalışmalarının yapıldığı bölgede daha önce gözlenen çatlaklar, deprem sonrasında derin ve uzun yarıklara dönüştü.

Bölgede yol yapım işinde çalışan işçilerden Bülent Dayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden yaklaşık 45 dakika önce çatlaklardan buhar çıktığını gördüğünü söyledi.

Çatlakların deprem öncesinde de bulunduğunu fakat depremle birlikte bunların derin yarıklara dönüştüğünü belirten Dayan, "Depremden 45 dakika önce burada buhar çıktığını gördük. Biz iş makinesiyle burada çalışıyorduk. Bu buhardan sonra şeflerimize gerekli bilgiyi verdik. Sabah olduğu için buhar çıkmasının normal olduğunu söylediler. Şantiyeye gittikten sonra 200-300 metre devam eden bu yarıklarda düşey atımlar gözlemledik, sonra deprem oldu. Buraya geldiğimizde burada derin yarıklar oluştuğunu gördük." diye konuştu.

İnceleme yapıldı
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Arş. Gör. Merve Sandıkçıoğlu, yarıklar oluşan bölgede incelemede bulundu.

Sandıkçıoğlu, yarıkların depremin meydana gelen alanın güneydoğusuna tekabül ettiğini söyledi.

Yol yapım çalışmalarında görevli personel tarafından bölgede daha önce çatlaklar oluştuğunun fark edildiği bilgisini aldıklarını belirten Sandıkçıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yarığın depremden sonra daha da açıldığı haberini aldık. Bu nedenle burada incelemelerde bulunmak amacıyla geldik. İncelemelerimizde 200-300 metre devam eden bu yarıklarda düşey atımlar gözlemledik. Devam eden bazı kısımlarında ise bu düşey atımın gözlemlenmediğini fark ettik. Dikkat ettiğimiz bir husus da derinliğinin yaklaşık 40 metreye kadar devam etmesidir. Bunun yanı sıra yarığın yer yer 20 santimetre genişliğe vardığını gördük."

Çökmelerle bağlantısı araştırılabilir
Maden Tetkik Arama'nın (MTA) diri fay haritasına göre Kurtalan ve çevresindeki fayların aktif olmadığını gördüklerini anlatan Sandıkçıoğlu, "Ayrıca faylara paralel gelişmiş bu yarığın faylanmayla veya bununla ilişkili meydana gelebilecek kütle hareketleri ve karstik yapıya bağlı çökmelerle bağlantısı araştırılabilir." dedi.

Türkiye'nin bir deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Sandıkçıoğlu, bu nedenle depreme hazırlıklı olunması ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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