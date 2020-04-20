Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tandır Dağı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu" düzenlendi.
Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, teröristlerin araziye tuzakladığı 5 kilogramlık ana imla hakkından oluşan baskı düzenekli el yapımı patlayıcıyı tespit etti.
Olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) el yapımı patlayıcı düzeneğini imha etti.
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