Siirt Tillo Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenci taşıma hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Siirt ilçesi Tillo’da milli eğitim ihale ile öğrenci taşıma hizmeti satın alacak.
Tillo Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2021-2022 öğretim yılı için alınacak olan taşıma işinin ihalesi 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
İlanda ihale içeriği “2021-2022 Öğretim yılında Tillo ilçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan Yerleşim Yerlerinden Taşıma Merkezi Okullara 96 Temel Eğitim Öğrencisinin 5 Hattan 11 Araçla 182 Gün Taşıma İşi İhalesi” olarak ifade edildi.
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