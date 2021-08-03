Siirt Tillo Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenci taşıma hizmeti alacak

Siirt ilçesi Tillo’da milli eğitim ihale ile öğrenci taşıma hizmeti satın alacak. 2021-2022 öğretim yılı için alınacak olan taşıma işinin ihalesi 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.