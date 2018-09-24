Siirt Tillo'daki ışık hadisesi, güneş hadisesi nedir

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinden binlerce kişi, “ışık hadisesi”ni izlemek için Siirt Tillo'ya akın etti. Peki Işık hadisesi yani güneş hadisesi nedir?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinden binlerce kişi, İbrahim Hakkı Hazretleri ’nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri ’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı “ışık hadisesi”ni izlemek için Siirt Tillo'ya akın etti. Peki Işık hadisesi yani güneş hadisesi nedir? Siirt Tillo'daki ışık hadisesi etkinliği hangi tarihte gerçekleşiyor?

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için o zamanın teknolojisiyle yaptırdığı bu düzeneğin o dönemdeki Müslümanların ilme ve bilme verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Siirt Valiliğinin öncülüğünde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi tarafından organize edilen Işık Hadisesi etkinliği , ilçe meydanında kurulan platformda Kur’an okunmasıyla başladı.

Bu yıl da yine Türkiye’nin farklı illerinden binlerce kişinin geldiği alanda vatandaşların etkinliği izlemeleri için meydana dev ekran kuruldu.

Davetliler, saat 06.18’de sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi çıplak gözle izledi. Kimi vatandaşlar ise bu sırada tekbir getirdi. Işık hadisesi sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İslam dünyasındaki Müslümanların içine düştüğü durumun özünden uzaklaşmasından, Kur’an ve sünnetleri terk etmesinden kaynaklandığını aktardı. Sırma, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için o zamanın teknolojisiyle yaptırdığı bu düzeneğin o dönemdeki Müslümanların ilme ve bilime verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Işık hadisesi, güneş hadisesi nedir ?

18. yüzyılda yaşamış önemli bir bilim adamı olan İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 18. yüzyılın ortalarında zirvesinde olduğu astronomi bilgisini kullanarak kurduğu sistemle Güneş’in ekvatora dik düştüğü ve böylece gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks günleri 21 Mart ve 23 Eylül ’de güneş ışınları , türbe içindeki hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin kabri başına düşüyor.

“ Işık hadisesi ” veya “Güneş hadisesi” olarak bilinen bu sistem, türbenin restore edildiği 1960’lı yılların başına kadar da çalıştı.

Restorasyon sırasında türbenin orijinal yapısında değişiklikler olunca sistem çalışmadı. Daha sonra yapılan çalışmalarla sistem yeniden çalıştırılmaya başlandı. Işık hadisesinin gerçekleştiği türbe, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki oda, bir hol ile 8 köşeli ve 10 metre yüksekliğinde bir kuleden ibarettir. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül’de “ışık hadisesi” türbede gerçekleşmektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri, Tillo’nun 3-4 kilometre doğusunda bir tepe üzerinde harçsız taşlarla bir duvar yaptırır. Halk arasında Kal’at-ül Üstad diye bilinen bu duvarın etkisiyle yeni doğan güneşin ilk ışınları türbenin tümünü gölgede bırakırken, duvarda bulunan 40 ile 50 santimetre ebadındaki pencereden geçen güneş ışınları türbe kulesinin penceresine ve oradan da kırılmak suretiyle türbe penceresinden İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretleri, bu sistemle ilgili olarak, “Yeni yılın ilk güneşi eğer hocamın başucuna düşmezse ben o güneşi neyleyim” diyerek hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’ne karşı olan saygısını göstermektedir.