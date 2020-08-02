Siirt Üniversitesi: Rektörümüz sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştır

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman (54), istifa etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, 29 Temmuz günü, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etti. Siirt Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Prof. Dr. Murat Erman, göreve geldiği 2012 yılından bu yana Siirt Üniversitesi'nin büyümesi, gelişmesi ve ilimize katkı sağlayabilmesi için özverili çalışmalarda bulundu. Görevde bulunduğu zaman diliminde üniversitemizin gelişimi için yoğun mesai harcayan, büyük fedakarlıklar gösteren Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştır."