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Siirt'te 30 köy yolu, kar nedeniyle kapandı

Siirt'in Pervari, Şirvan, Tillo ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar yağışı köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Siirt'te 30 köy yolu, kar nedeniyle kapandı

Etkili olan kar yağışı nedeni Pervari ilçesine bağlı 13 köy, Şirvan ilçesine bağlı 7 köy, Eruh ilçesine bağlı 8 köy, Tillo ilçesine bağlı 2 köy olmak üzere toplam 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

İlçelerde kapanan grup köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanmış durumda. Ulaşıma kapanan köy yollarımızda, gece mesaisi yapan ekiplerimiz yolun ulaşıma açılmasını sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri uyarmak istiyorum, zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmadan sürücülerimiz trafiğe çıkmasınlar" dedi.

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