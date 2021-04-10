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Siirt'te çatışma: 1 asker şehit

Siirt'in Eruh ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) acı haberi, Niğde'nin Bor ilçesindeki ailesine ulaştı.
Siirt'te çatışma: 1 asker şehit

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirilmelerine yönelik bölgede operasyonun devam edildiği belirtilerek, "Eruh ilçe kırsalında icra edilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli 1 uzman çavuşumuz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Siirt'in Eruh ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) acı haberi, Niğde'nin Bor ilçesindeki ailesine ulaştı.

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve askeri yetkililer, şehidin acı haberini Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan anne Hatice Erdem'e verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Erdem, gözyaşı döktü. Babası Mustafa Erdem'in 12 yıl önce vefat ettiği öğrenilen Şehit Erdem'in acı haberini alan komşuları, anne Erdem'e taziyelerini iletti. Şehidin annesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrağı asıldı.

2 HAFTA ÖNCE ANNESİNİ GÖRMEYE GELMİŞ

Öte yandan şehidin yaklaşık 2 hafta önce Bor ilçesine annesini görmeye geldiği, 1 yıl önce evlendiği, eşiyle birlikte Siirt'te ikamet ettikleri bildirildi. Şehit Erdem, törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı dilekleri sunuldu.

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