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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 

Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, şu ifadelere yer verdi: 

"Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."

Kaynak: Haber Kaynağı
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