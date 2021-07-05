Siirt'te hain tuzak! Askeri aracın geçişi sırasında patlama...

Patlamada askeri araçta hasar oluşurken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI
Olay, gece saatlerinde, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.
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