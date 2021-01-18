  • BIST 1.557
  • Altın 441,936
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -7 °C
»

Siirt'te ikna edilen 2 PKK'lı, teslim oldu

SİİRT'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1993 ve 1999 yılında terör örgütüne katılan 2 örgüt mensubu, teslim oldu.
Siirt'te ikna edilen 2 PKK'lı, teslim oldu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 1993 ve 1999 yıllarında terör örgütü PKK'ya katılan 2 örgüt mensubunu ikna ederek teslim olmalarını sağladı. Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçan 2 örgüt mensubu, 17 Ocak günü Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının sorguları sürüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Mardin 7'nci İl Kongresi yapıldı18 Ocak 2021 Pazartesi 18:16
  • Facebook Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı18 Ocak 2021 Pazartesi 16:12
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı18 Ocak 2021 Pazartesi 16:11
  • Bakan Çavuşoğlu: Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık18 Ocak 2021 Pazartesi 15:36
  • İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:34
  • İstanbul merkezli Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonu18 Ocak 2021 Pazartesi 15:33
  • Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi18 Ocak 2021 Pazartesi 15:32
  • BM'nin 'muhalifleri Çin'e ispiyonladığı' skandal yazışmalar gün yüzüne çıktı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:11
  • GÜBRETAŞ'ta üst düzey yönetici değişikliği18 Ocak 2021 Pazartesi 15:09
  • Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu cesedine ulaşılan kişinin gemi kaptanı olduğu belirlendi18 Ocak 2021 Pazartesi 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti