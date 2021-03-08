Siirt'te PKK'lı teröristlerin kayalıklara gizlediği el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kayalıklara gizlediği el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanca köyü kırsalında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/74 Operasyonu" düzenlendi.

Arama ve tarama faaliyetlerinde kayalıkların altına gizlenmiş el bombası, 4 kalaşnikof şarjörü ve 80 fişeği, el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.