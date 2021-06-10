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Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat toprağa verildi.
Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan Köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne düzenlenen, güvenlik korucusu Sıddık Bulut'un ağır yaralandığı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın (40) cenazesi, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından helikopter ile Doğan köyüne getirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililerin omuz verdiği 10 çocuk babası Babat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, gözyaşı döken şehidin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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